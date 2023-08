La NBA sanctionne James Harden pour ses déclarations

La NBA ne pouvait rester sans rien faire devant l’évolution du dossier James Harden, qui a publiquement descendu son dirigeant. La ligue lui a infligé une amende de 100 000 $ ce mardi pour ses récentes déclarations. Après avoir qualifié Daryl Morey, président des Sixers, de « menteur », il avait annoncé ne pas vouloir jouer pour les Sixers.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/j3VZLxgXA5

— NBA Communications (@NBAPR) August 22, 2023