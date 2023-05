James Harden, le bel hommage de son ex-partenaire Bruce Brown

Lors de son départ des Brooklyn Nets, James Harden a reçu de nombreuses critiques. Cependant, la suite des événements a un peu légitimé le souhait de l'arrière de mettre les voiles. Avec l'implosion de l'équipe et les trades de Kyrie Irving puis de Kevin Durant, l'image de l'arrière des Philadelphia Sixers a été moins écornée.

Et de son côté, Bruce Brown conserve justement un excellent souvenir d'Harden. Désormais aux Denver Nuggets, l'arrière de 26 ans se souvient d'une ambiance totalement différente avec le barbu au sein du vestiaire.

"Quand James était là, c'était évidemment plus amusant. Il organisait beaucoup d'événements pour nous. Quand il est parti, le vestiaire était plutôt calme. Personne n'a vraiment fait grand-chose ensemble...

James était un grand coéquipier sur et en dehors du terrain. C'est certainement l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai eu au cours de ma carrière. J'ai passé de bons moments avec lui. Il est d'une autre trempe", a assuré Bruce Brown pour The Dan Le Batard Show.

Avec la gestion du cas Irving et les blessure de Durant, le groupe des Nets a connu des épreuves. Et sans James Harden, la dynamique a visiblement sérieusement changé en interne. Chez les Nuggets, Bruce Brown a réussi à retrouver un environnement plus sain.

James Harden, les Sixers ne sont pas prêts à tout pour le retenir…