James Harden a finalement obtenu ce qu'il souhaitait : un trade aux Philadelphia Sixers. Envoyé par les Brooklyn Nets sur la deadline, l'arrière a même eu le droit à sa présentation face à la presse par sa nouvelle équipe.

L'occasion pour l'ancien de l'Oklhoma City Thunder d'insister sur son envie de revêtir ce maillot. Ainsi, Harden a notamment confirmé une rumeur : les 76ers incarnaient déjà son choix numéro 1 au moment de son départ des Houston Rockets en 2021.

"Au début, quand je traversais ce qu'il se passait à Houston, Philly était mon premier choix. Mais ça ne s’est pas fait. Je ne vais pas entrer dans les détails par rapport à la situation à Brooklyn. Mais je savais juste, depuis très longtemps, que Philadelphie incarnait un fit parfait. Il y a un intérieur, le meilleur intérieur de la Ligue, avec Joel Embiid. Et bien évidemment, le staff. À tous les niveaux, cela avait du sens, je suis juste heureux et reconnaissant d’être ici. Pour moi, ce mouvement a du sens. C'est un moment où j'avais besoin d'être entouré de gars dont je sais qu'ils veulent gagner, et qu'ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour gagner, et la structure ici est incroyable", a insisté James Harden.

Si la possibilité de former un Big Three avec Kevin Durant et Kyrie Irving l'avait séduit, James Harden n'avait donc jamais oublié les 76ers. Une confidence qui explique pourquoi le natif de Los Angeles a voulu quitter Brooklyn pour Philadelphie.

Il a toujours eu cette franchise dans un coin de sa tête...

