James Harden contrôlé par la police à Paris, une scène surréaliste

On n'a pas vraiment le contexte, ni l'avant et l'après de la séquence. Le bon réflexe journalistique est donc de ne pas trop présumer de ce qu'il y a sur cette vidéo posté sur les réseaux sociaux jeudi après-midi. Simplement, l'image interpelle forcément... James Harden, superstar NBA, arrêté et fouillé par des agents de police avenue Montaigne à Paris.

Présent à la Fashion Week cette semaine avec quelques autres sommités américaines, le MVP 2018 et star des Brooklyn Nets a eu droit à un contrôle de police pour une raison que l'on ignore encore.

Bravo à la police française 🤦🏾‍♂️ des incompétents… même pas capable de reconnaître James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk — cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021

James Harden gonflé par la routine interminable de Giannis aux LF

On attend d'en savoir plus sur ce qui a provoqué cette situation gênante, en espérant apprendre que l'un des policiers est arbitre de basket et à simplement voulu sanctionner James Harden un marcher...

"Monsieur Ardènne, gazeur step ou pas gazeur step, vous n'avez pas le droit de faire ça ici. Calmez-vous où je dégaine les fautes techniques !"

Les 15 plus gros free agents de 2021