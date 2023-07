James Harden, comme l’ombre d’un doute sur les Clippers…

Vexé par la gestion des Philadelphia Sixers avant sa Free Agency, James Harden a activé sa "player option", à 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-2024. Dans la foulée, il a réclamé son trade. Et on le sait, l'arrière a une destination préférée : les Los Angeles Clippers.

Natif de LA, l'ex-joueur des Houston Rockets se verrait bien revenir chez lui. Notamment pour former un trio avec Kawhi Leonard et Paul George. En interne, les Californiens ont déjà étudié cette option. Et elle a été validée par les deux superstars.

Mais une question commence à se poser : même réel, l'intérêt des Clippers est-il vraiment sérieux ? Selon les informations du journaliste de Philly Voice Kyle Neubeck, la franchise californienne n'est pas prête à tout pour récupérer à Harden.

Au contraire, les Clippers ont déjà posé certaines limites. Par exemple, Terance Mann semble intouchable. Alors que les 76ers se montrent gourmands dans les discussions, la valeur du vétéran de 33 ans a sérieusement diminué aux yeux de ses prétendants. Dont LA.

Un gouffre entre la position des deux parties qui complique sérieusement les négociations. Et les Clippers n'ont visiblement pas l'envie de se saigner pour James Harden...

Tracy McGrady : “Je ne comprends pas ce que fait James Harden”