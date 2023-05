Elle était sympathique cette parenthèse d'un match durant laquelle on a cru que James Harden avait chassé ses mauvaises habitudes en playoffs. Après son game 1 époustouflant à Boston où on a revu un "prime Harden" avec la victoire à la clé, les deux matches qui ont suivi ont été tristement plus conformes à ce à quoi l'ancien MVP nous a habitués. C'est à dire beaucoup de maladresse et, malgré des statistiques parfois flatteuses (11 passes dans le game 3), un impact trop limité sur le jeu.

La nuit dernière, pour le premier match joué à Philadelphie dans cette série, Joel Embiid avait besoin de soutien à la finition et comptait sur le "Bearded One" pour retrouver du tranchant. Harden, gêné par la bonne défense des Celtics et par son propre manque de confiance, a shooté à 3/14 en perdant 5 ballons, sans être vraiment lié aux bons passages des Sixers dans ce match.

En compilant les games 2 et 3, James Harden est sur un 5/28 fâcheux. Jamais il n'avait enchaîné deux matches de suite avec ce pourcentage dans sa carrière en ayant pris au moins 20 tirs en cumulé. Le réveil est attendu et nécessaire pour le game 4. Sans quoi on devra se dire que ce game 1 n'a été dû qu'à une faille spatio-temporelle avant un triste retour à la normale en post-saison pour l'ancien MVP.

Joel Embiid avait quelques conseils à prodiguer à celui qui lui a offert une Rolex quelques jours plus tôt après son premier titre de MVP.

"Il faut juste lui parler et lui dire de continuer à shooter. Il doit être agressif, sans en faire trop, ni trop peu. Il y a des soirs où on met beaucoup de tirs, parfois les plus difficiles, et d'autres où ça ne rentre pas. C'est là qu'il faut trouver un autre moyen d'avoir un impact sur le match", a expliqué le Camerounais après la rencontre.

Dans le camp adverse, on sait que continuer de dérouter James Harden est une clé de la série.

"On fait bien attention à lui rendre la vie compliquée. Dans le match 1, il a fait un match incroyable et il les a fait gagner. On ne veut plus qu'il joue comme ça, donc on se doit d'être aussi physiques que possible avec lui. On doit le forcer à prendre des tirs compliqués et à être dans des situations inconfortables", a reconnu Malcolm Brogdon.

Harden, fidèle à lui-même, pense avoir fait ce qu'il fallait sur les deux derniers matches perdus par Philadelphie. Ce ne sont pas deux mauvaises copies qui vont le faire changer d'approche, ce qui est à la fois logique et inquiétant.

"Je dois regarder ça à la vidéo, ces séquences où j'ai drivé. Mais j'ai de bons instincts quand je joue au basket. Je sais quand essayer de marquer et quand passer la balle. Donc je suis assez certain d'avoir pris la bonne décision sur la plupart de ces situations".

Le game 4, qui se jouera dimanche à 21h30 (heure française) permettra de savoir si James Harden a raison d'être aussi sûr de lui.