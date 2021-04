James Harden et Stephen Silas se sont retrouvés, hug sincère ou hypocrite ?

James Harden et le staff des Rockets ont échangé quelques amabilités mercredi. Une scène à mi-chemin entre la sincérité et l'hypocrisie.

Dire que les choses ne se sont pas terminées de manière idyllique entre James Harden et les Houston Rockets est un euphémisme. Pour ses retrouvailles avec la franchise au sein de laquelle il a été MVP et qui retirera probablement son maillot un jour, Harden est reparti avec la victoire et... une blessure. Touché aux ischios et absent de tout le 4e quart-temps, l'arrière All-Star a regardé ses camarades l'emporter depuis le banc.

On se demandait comment James Harden allait interagir, ou même s'il allait le faire tout court, avec ses anciens camarades de Houston (ils sont de moins en moins nombreux) et les membres d'un staff à qui il n'a pas rendu la tâche évidente jusqu'à son départ. Avant son départ, rappelons que le barbu avait tour à tour esquivé des workouts, dérogé au protocole Covid, affiché un certain embonpoint à la reprise, traîné la patte à l'entraînement et balancé le ballon sur un rookie (Jae'Sean Tate) avec lequel il s'était pris le bec. Il faut aussi noter que dès l'annonce de la nomination de Stephen Silas au poste de head coach, Harden avait exprimé son scepticisme au front office.

Il semblerait que Silas et les membres du staff ne lui en tiennent plus tellement rigueur. L'homme qui a en partie provoqué leur terrible série de défaites et obligé la franchise à reconstruire de par ses envies de départ - il n'est pas le seul responsable, évidemment - est venu à leur rencontre en marge du match. La scène a été assez courte, mais plutôt chaleureuse. Harden a même échangé quelques mots avec Silas. Certains trouveront tout cela hypocrite, d'autres se diront que les tensions entre James Harden et le staff ont peut-être été un peu survendues.