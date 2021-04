La nuit n'a pas épargné quelques grands noms de la ligue en termes de blessures. Evidemment, la plus fâcheuse, même si elle n'est sans doute pas la plus sérieuse, est celle d'Andre Drummond. Quatorze minutes après ses débuts sous le maillot des Los Angeles Lakers, le pivot All-Star s'est blessé au gros orteil du pied droit. En le voyant quitter immédiatement le terrain en boitant, on pouvait se dire qu'il y avait risque de fracture. Fort heureusement, les examens n'ont rien révélé de tel.

Drummond s'est fait marcher dessus par Brook Lopez et a perdu une partie importante de l'ongle de son orteil. Douloureux, gênant, mais pas grave. Après quelques traitements, on devrait vite revoir l'ancien intérieur des Pistons sur le parquet.

C'est évidemment tant mieux, puisque LeBron James a encore trois bonnes semaines de repos à observer pour soigner sa cheville, alors que si le retour d'Anthony Davis semble se rapprocher, il n'y a pour le moment aucune annonce officielle sur la date précise de ce comeback.

Au rayon des retours, la bonne nouvelle est venue de Philadelphie cette nuit. Selon Shams Charania de The Athletic, Joel Embiid jouera samedi pour la première fois depuis sa blessure au genou le 12 mars dernier. En son absence, les Sixers ont bien limité la casse puisqu'ils ont remporté 6 des 9 matches en question. Pour son comeback, le Camerounais sera opposé aux Minnesota Timberwolves et à l'un de ses habituels rivaux sur le terrain, Karl-Anthony Towns.

Chez les nouveaux blessés, on compte un autre prétendant au titre de MVP. James Harden, qui a porté les Brooklyn Nets sur ses épaules en l'absence de Kyrie Irving et Kevin Durant, a dû quitter le terrain contre son ancienne équipe de Houston avant le début du dernier quart-temps. Touché aux ischios, Harden ne suscite néanmoins pas plus d'inquiétude que cela dans le camp new yorkais. Steve Nash a ainsi indiqué qu'il ne s'attendait pas à un souci problématique sur le long terme et que le staff médical allait simplement surveiller la chose.

Enfin, Zion Williamson a fait une belle frayeur aux New Orleans Pelicans. L'intérieur s'est blessé au pouce contre Boston mardi et le staff de Louisiane craignait de devoir son passer de son phénomène pendant plusieurs semaines. Il s'avère que Zion ne souffre pas plus que cela et n'est même pas certain de devoir rater un match. L'intérieur All-Star sera en day to day dans un premier temps.