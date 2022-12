James Harden et Kevin Durant, il y a bien eu une embrouille…

En février dernier, James Harden a quitté les Brooklyn Nets. Sur sa demande, l'arrière a été envoyé aux Philadelphia Sixers. Jusqu'à maintenant, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a été plutôt mystérieux sur les raisons de ce choix.

Comme nous vous l'indiquions ce samedi, il vient tout de même d'apporter une explication à cette décision : l'absence d'une structure en interne. Mais est-ce vraiment le seul élément qui l'a poussé à mettre les voiles ?

On le sait, il y a eu des rumeurs à ce sujet : du mal à supporter la personnalité de Kyrie Irving et une embrouille avec Kevin Durant. Et justement, selon le journaliste de Fox Sports Yaron Weitzman, Harden s'est bel et bien accroché, à plusieurs reprises, avec KD.

Pourquoi ? L'ailier en avait marre la forme physique douteuse de son coéquipier. Et il n'a pas eu peur de le confronter à ce sujet. Sans surprise, Harden l'a mal pris, ce qui a créé des tensions en interne entre les deux hommes.

Par contre, depuis, ils ont retrouvé une bonne relation. Sans jouer dans la même équipe, James Harden et Kevin Durant n'ont plus aucun reproche à se faire...

