James Harden, Kevin Durant risque d’influencer le choix des Nets

Les Brooklyn Nets peuvent-ils céder à la panique ? En difficulté ces dernières semaines, la franchise serait "prête à écouter" les propositions pour James Harden. L'arrière a refusé de prolonger et sera libre au terme de la saison.

Mais un départ de l'ancien joueur des Houston Rockets peut-il vraiment se matérialiser ? D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, il ne faut pas s'attendre à un trade de la superstar avant la deadline, le 10 février.

Pourquoi ? A cause de Kevin Durant ! Véritable patron des Nets, l'ailier a toujours l'intention de jouer avec Harden. Le Big Three des Nets, avec KD, Harden et Kyrie Irving, a d'ailleurs seulement disputé 16 matches ensemble.

Et Durant veut ainsi une vraie chance pour ce trio. Autant dire qu'il ne se montre pas favorable à un échange d'Harden, même avec les Philadelphia Sixers contre Ben Simmons. L'été prochain, si le natif de Los Angeles souhaite partir, Brooklyn sera quasiment contraint de négocier un "sign & trade" pour éviter de le perdre sans la moindre contrepartie.

Mais actuellement, les Nets ont le choix. Et ils n'ont aucun intérêt à prendre une telle décision. Encore moins contre la volonté de Durant. James Harden a donc très peu de chances de bouger...

Les Nets inquiètent et James Harden bien trop serein…