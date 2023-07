James Harden ne se verrait qu’aux Clippers

Damian Lillard ne veut que Miami et James Harden veut avant tout... les Los Angeles Clippers. L'autre star de la ligue dont le nom est omniprésent dans les rumeurs de trades durant l'intersaison ne se voit toujours pas rester aux Sixers malgré le souhait du General Manager Daryl Morey.

D'après Sam Amick de The Athletic, Harden est "déterminé à débuter la saison suivante sous le maillot des Clippers". Comme pour Lillard, se cantonner à une seule franchise rend un transfert un peu plus complexe pour la franchise. Pour le coup, Philadelphie est davantage sous pression que ne sont les Blazers avec Lillard, puisqu'il ne reste plus qu'une année de contrat à James Harden et que le risque de le perdre sans contrepartie est important.

Pour convaincre les Sixers de laisser partir Harden, il faudra que les Clippers se montrent tout de même assez intéressants, avec un package digne de ce nom. On imagine que les joueurs intermédiaires du groupe de Tyronn Lue que sont Terance Mann et Norman Powell feront partie du deal si celui-ci doit avoir lieu.

Le feuilleton n'est évidemment pas fini et Morey ne désespérerait pas de convaincre le joueur qu'il avait déjà côtoyé à Houston quelques années plus tôt.

