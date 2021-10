James Harden ne veut pas qu’on le compare à Ben Simmons

Ne dites surtout pas à James Harden que Ben Simmons s'est inspiré de lui pour entrer en conflit avec les Sixers... L'arrière des Brooklyn Nets, absent du premier match de pré-saison de son équipe dimanche contre les Lakers, s'est vu demander s'il voyait des similitudes entre sa situation l'année dernière et celle de l'Australien aujourd'hui.

J'ai dû traverser ça et maintenant c'est terminé, je suis heureux d'être à Brooklyn. J'espère que les gens ont oublié ce qui s'est passé et sont tous allés de l'avant".

"Je me tiens à l'écart de ça. Ma situation n'était pas la même, c'était même totalement différent. Tout ça avait été un peu gênant pour moi parce que je n'aime pas que l'attention soit portée sur moi, surtout si c'est négatif ou que ça me prend de l'énergie.

Certes, James Harden n'est pas allé aussi loin que Ben Simmons puisqu'il a même débuté la saison avec Houston. Mais il a quand même fallu le convaincre de se pointer à l'entraînement et on ne sait pas ce qui aurait pu se passer si les Rockets n'avaient pas décidé de le trader rapidement.

James Harden prépare de nouveaux moves qui font mal au crâne

En attendant, le comportement du MVP 2018 a pour le moment été exemplaire à Brooklyn. Il a même confié être l'un des leaders vocaux de l'équipe, où il tente de faire en sorte que tout le monde s'entende bien.

"J'essaye d'organiser des dîners et des sorties entre les gars plus souvent pour qu'on puisse mieux se connaître. On a un groupe assez calme. La plupart des joueurs sont réservés et restent dans leur coquille. Ce sera bien de réussir à les faire s'extérioriser un peu et je m'inclus dedans.

Je ne suis pas l'un des plus bruyants, mais je suis quand même plus bruyant que les autres dans ce groupe. Paul Millsap, LaMarcus Aldridge, Patty Mills, KD... Ce sont des gars qui sont réservés et mon boulot va être de les pousser à l'être moins".