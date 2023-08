Le conflit entre James Harden et les Sixers est loin d’être fini. Alors que le premier cherche coûte que coûte à quitter Philadelphie, sa franchise tente de le retenir… possiblement en vain. Le meneur pense qu’il est trop tard pour arranger les choses.

Interrogé par un journaliste de KHOU 11, lui demandant s’il considère que sa relation avec les Sixers est « irréparable », Harden a répondu par l’affirmative. « Je pense que c’est le cas », a-t-il tranché.

« J’ai été patient tout l’été », a expliqué l’ancien MVP, évasif. « Maintenant, je dois me concentrer sur ce que je peux me contrôler. C’est-à-dire rester en forme et me préparer pour la saison. »

Pourquoi le conflit entre James Harden et les Sixers est crucial pour la NBA

Ces commentaires succèdent à sa déclaration devenue virale, lorsqu’il a qualifié Daryl Morey de « menteur » devant le public chinois. « Je ne serai jamais membre d’une franchise dont il fait partie », avait-il assuré, très direct. La volonté de Philadelphie, qui espérait initialement le faire changer d’avis, semble de plus en plus compromise.

Au moins aux yeux de James Harden, c’en est définitivement fini avec les Sixers. Le front office n’ayant pas réussi à trouver de contrepartie satisfaisante afin d’entourer Joel Embiid, aucun transfert ne semble cependant sur le point de se matérialiser. Les deux parties pourraient être forcées de cohabiter, au moins pendant un temps, la saison prochaine.

