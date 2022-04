James Harden l’assure : il n’a rien à prouver en Playoffs

Malgré son talent indéniable, James Harden a été souvent pointé du doigt pour ses difficultés en Playoffs. Avec aucun titre dans sa carrière jusqu'à maintenant, l'arrière des Philadelphia Sixers sera encore attendu au tournant cette saison.

Après son trade en cours de saison en provenance des Brooklyn Nets, le joueur de 32 ans suscite de grandes attentes. Notamment par rapport à son duo avec Joel Embiid. Et pourtant, de son côté, Harden estime qu'il n'a rien à prouver sur ces Playoffs.

"Si je dois prouver des choses ? Non, je n'ai pas à le faire. Vraiment pas. Personnellement, j'ai toujours envie d'aller sur le terrain, de bien jouer et de contribuer peu importe la manière. Mais pour moi, il s'agit d'aller sur le terrain, de jouer mon jeu et d'essayer d'aider mon équipe à gagner.

Je ne ressens aucune pression, je ne ressens rien de tout cela. Si je chasse un titre ? Je ne pense pas courir après quoi que ce soit. Le travail que j'ai fourni dans ce jeu, j'essaie juste de me préparer à jouer pour un titre à partir de maintenant et pour le reste de ma carrière.

En ce qui concerne les statistiques individuelles, non, je ne cours après rien", a-t-il assuré pour Complex.