James Harden se trouve dans une drôle de situation, à quelques encâblures du début des training camps à travers la ligue. L'ancien MVP a déclaré pendant l'été qu'il ne voulait plus jouer pour une équipe dont Daryl Morey serait le boss, traitant au passage le General Manager des Sixers de menteur. A la base, on supposait donc que Harden ne porterait plus le maillot de Philadelphie. Sauf que dans le même temps, il a fait savoir à la franchise que sa priorité était d'être envoyé aux Los Angeles Clippers. Et depuis ce weekend, il semblerait que cette hypothèse ne se matérialise jamais...

D'après Brian Windhorst d'ESPN, il y a bien eu des discussions entre les Clippers et les Sixers pour un trade, mais les Californiens sont arrivés à la conclusion qu'une transaction était impossible, tant la contrepartie demandée par Morey leur semble élevée. Le GM de Philly a répété qu'il n'accéderait pas à cette demande de trade de James Harden s'il ne récupérerait pas, dans l'opération, un joueur de calibre All-Star capable de contribuer immédiatement. Selon Windhorst, les négociations sont rompues et il ne faut pas s'attendre à voir Harden rejoindre les Clippers avant le début de la saison.

Voilà qui ne laisse que deux solutions à James Harden : revenir sur sa décision de ne plus jouer pour les Sixers (et donc potentiellement de boycotter le training camp) en faisant au moins acte de présence et de disponibilité, ou convaincre d'autres franchises au sein de la ligue de monter un trade pour lui. Le souci, rappelons-le, étant que l'ancien MVP sera en fin de contrat l'été prochain et qu'aucune équipe n'a intérêt à dilapider un asset de taille pour le recruter dès à présent ou même avant la deadline des trades.

Le feuilleton continue...

