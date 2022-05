En l'absence de Joel Embiid, on attendait de James Harden une montée en puissance digne du MVP et du joueur qu'il a été et est toujours censé être. Malgré ses 20 points et 9 passes dans le game 2 face à Miami, l'impact du Bearded One n'a pas été saisissant et on a surtout vu Tyrese Maxey essayer de sortir les Sixers de la panade.

Peu avant le match, on apprenait que James Harden envisagerait de demander moins d'argent pour re-signer à Philadelphie lors de la prochaine saison. La player option dont il dispose lui permet de prolonger d'un an pour 47 millions de dollars. De prime abord, il faudrait être fou pour refuser un chèque de cette ampleur, surtout avec la dynamique qui est celle de Harden.

Mais à côté de ça, si Harden décline l'option, il pourrait prétendre à un contrat max de 5 ans pour... 270 millions de dollars. Ce deal lui permettrait de gagner 61 millions en 2026-2027, alors qu'il aura 37 ans. La tendance actuelle indique que personne, pas même Philadelphie, ne souhaitera prendre ce risque.

Selon Sam Amick de The Athletic, Daryl Morey sait depuis le trade avec Ben Simmons que son ancienne star à Houston envisagerait de ne pas se montrer trop gourmand pour offrir de la flexibilité aux Sixers. C'est un scénario utopique, évidemment, mais il est tout cas envisagé par les deux parties.

Ce serait un bel élan de lucidité de la part de James Harden, sans doute conscient que son niveau (et ses chemises, voir ci-dessous) ne sont peut-être plus dignes d'un contrat max...

