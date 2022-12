Aussi étonnant que cela puisse paraître, James Harden envisage-t-il vraiment de revenir aux Houston Rockets ? C’est une piste évoquée par Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a pris de court la planète basket ce dimanche. Interrogé à ce sujet après le match des Sixers, l’arrière est resté très flou.

Auteur d’une performance à 29 points et 13 passes face aux Knicks (112-119), Harden semblait surpris d’entendre cette rumeur. En conférence de presse, il a donc tenté de contenter les journalistes sur place, sans vraiment confirmer ou nier la nouvelle.

"Je suis ici. Nous jouons très bien. Je ne sais pas d’où vient cette information, mais je suis très excité d’être ici. Nous jouons bien et nous continuons à nous améliorer", a répondu le joueur de manière vague.

James Harden : un retour aux Rockets cet été ?

D’après Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, James Harden n’était pas vraiment enclin à répondre aux questions concernant cette affaire. Il aurait refusé d’en discuter avant la rencontre, presque choqué que l’on aborde le sujet à Noël.

Avec un bilan de 20-12, les Sixers se montrent rassurants malgré de nombreuses blessures depuis le début de la saison. L’équipe est d’ailleurs sur une série de huit victoires. Un contexte qui n’est pas vraiment propice à un potentiel départ.

James Harden, lui, affiche des moyennes de 21,8 points, 11,1 passes et 6,4 passes sur ses 18 matches depuis la reprise. Sur des standards solides, il tourne également à 42,9% au tir et 37,1% à trois points. S’il n’est plus le All-Star indiscutable qu’il était avant, il reste un extérieur de premier plan dans la Conférence Est.

Le coéquipier de Joel Embiid a par ailleurs signé un nouveau contrat à Philadelphie cet été. Il dispose d’une player option de 35,6 millions de dollars qu’il pourra activer pour devenir agent libre et rejoindre la destination de son choix. Seule l’intersaison nous dira vraiment si Harden a bel et bien l’intention de revenir aux Rockets.

