James Harden justifie son “sacrifice” pour le bien des 76ers

James Harden a démontré son investissement aux Philadelphia Sixers. Après avoir décliné une "player option" à 47,3 millions de dollars, l'arrière a ensuite prolongé pour 68,6 millions de dollars sur 2 ans. Au total, le joueur de 32 ans a ainsi fait une croix sur 14 millions de dollars.

Un effort réalisé pour permettre à ses dirigeants de renforcer l'effectif. Avec notamment les recrutements de PJ Tucker et de Danuel House cet été. Et lors de l'officialisation de ce nouveau deal, Harden a justifié ce "sacrifice" pour aider les 76ers.

"C'est ici que je veux être. C'est ici que je veux gagner, et je pense que nous avons les pièces pour atteindre cet objectif. Depuis mon premier jour avec l'organisation des 76ers, l'équipe et les fans m'ont aidé à me sentir chez moi ici à Philadelphie.

Je suis excité à l'idée de construire sur la base de la saison dernière et je suis impatient d'entrer sur le terrain avec les gars et donc de commencer ce voyage", a commenté James Harden.