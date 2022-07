James Harden, une promesse illégale des Sixers pour son futur contrat ?

Et si les Philadelphia Sixers avaient secrètement promis à James Harden un beau contrat à la saison prochaine ?

James Harden a permis aux Philadelphia Sixers d’économiser 14 millions de dollars cet été. Décliner sa player option de 47,3 millions et re-signer pour moins, c’est une superbe opération pour redorer son blason et renforcer son équipe. Mais des soupçons subsistent quant à sa sincérité.

Lorsqu’il a demandé son transfert des Rockets, son image en a pris un coup. Son départ des Nets n’a certainement pas arrangé les choses. Maintenant, son geste pour les Sixers fait remonter l’estime de l’opinion publique.

"Je lui ai dit de signer les gars qu’il avait besoin de signer et de me laisser ce qui restait. Ça montre à quel point je veux gagner", a récemment déclaré Harden. Pour les plus candides, tout va bien dans le meilleur des mondes. Un beau geste pour viser le titre, l’apanage des grands joueurs. Pour les sceptiques, en revanche, l’histoire ne s’arrête pas là.

La promesse d’un gros contrat en 2023 ou en 2024 ?

Selon le journaliste Marc Stein, certains membres de la ligue suspectent une sorte de coup monté. Ils pensent que les Sixers auraient pu faire une promesse à James Harden concernant son futur contrat. Potentiellement agent libre l’année prochaine, il pourrait ainsi récupérer le salaire qu’il a si gentiment sacrifié pour le bien du collectif.

Ces rumeurs émergent de la relation que le joueur entretient avec Daryl Morey, le président des opérations basket. Pendant plusieurs années, aux Rockets, les deux ont construit des liens solides qui ont apparemment survécu à leurs déménagements successifs. On s’imagine alors que Morey, qui a fait venir Harden à Philadelphie après avoir articulé tout son projet autour de lui à Houston, aurait trouvé un arrangement avec son protégé.

L’année prochaine, l’arrière sera éligible à un salaire de 46,6 millions de dollars s’il décline sa player option. Il sera, au plus tard, agent libre en 2024. Et certains pensent que sa franchise lui offrira ce montant malgré son âge relativement avancé. Une hypothèse aux allures de théorie du complot, pourtant pas si improbable.

Les Sixers n’ont pas de mal à flirter avec les règles de la ligue, voire à les enfreindre. La signature de PJ Tucker seulement quelques minutes après l’ouverture de la Free Agency devrait déjà faire l’objet d’une enquête de la NBA. Même aux Rockets, Daryl Morey s’est souvent montré "créatif" dans ses contrats, parfois retoqués par la ligue. La méfiance est donc de mise.

James Harden, toujours un joueur au maximum ?

Il serait toutefois étonnant que Harden décroche le maximum compte tenu de ses performances cette saison. L’arrière affiche des moyennes de 21 points, 10,5 passes et 7,1 rebonds par match à Philadelphie. De belles statistiques, qui cachent cependant des pourcentages plutôt faibles : 40,2% au tir et 32,6% à trois points. Tout cela sans oublier son apport négatif sur le plan défensif.

Certes, l’ancien MVP est l’un des piliers de l’effectif avec Joel Embiid. Mais il a pris un sérieux coup de vieux cette année, lors de laquelle il s’est révélé bien moins explosif et incisif. Ses playoffs ont été particulièrement décevants et il devra prouver la saison prochaine qu’il n’est pas encore sur le déclin — si c’est bien le cas, du moins.

Que ce soit pour obtenir un gros contrat ou pour gagner, comme il le prétend, tout passera par le terrain. Avec cette signature, Harden s’est montré à la hauteur de ses ambitions, qu’elles soient compétitives ou financières. Il devra maintenant faire de même sur le parquet.

Les Sixers ont l’intention de déménager