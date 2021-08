Une statistique bluffante à propos de James Harden

James Harden est l’un des meilleurs attaquants de tous les temps. On comprend qu’il puisse avoir ses haters. Il serait cependant malhonnête ne pas lui reconnaître une facilité incroyable à marquer de n’importe où. Mais ce qui le rend aussi prolifique – et peut-être aussi chiant et difficile à apprécier – c’est aussi sa capacité exceptionnelle à provoquer des fautes à chaque fois qu’il attaque le cercle.

Un art dans lequel il est passé maître au point d’inspirer de nombreux joueurs comme Trae Young, Luka Doncic, Devin Booker ou encore DeMar DeRozan, qui ont tous avoué s’inspirer de lui et de sa manière de pénétrer vers le panier pour obtenir des lancers-francs. Il y a une statistique, assez irréelle, qui résume bien sa capacité à pousser les défenseurs à la faute.

Depuis le début de sa carrière, accrochez-vous, James Harden a inscrit plus de lancers-francs que de panier. 6574 contre 6513. Incroyable. Il a l’air d’être le seul, parmi les superstars, à se retrouver avec une telle balance. Un joueur à part, quoi qu’on en dise.