James Harden, le temps a manqué pour activer sa « player option »…

Dans la foulée de son trade aux Philadelphia Sixers, James Harden a pris la décision d'activer sa "player option" pour la saison prochaine. Ainsi, l'arrière se retrouvait éligible à une prolongation sur 4 ans à plus de 220 millions de dollars l'été prochain.

Problème, le temps a manqué pour officialiser ce choix ! D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le clan de la superstar a bien rempli les papiers pour lancer les démarches. Mais la procédure n'a pas été réalisée dans les temps !

Face à la presse, Harden a évoqué cette situation.

"J'ai encore la possibilité de le faire (au terme de la saison, ndlr). Oui. Tout s'est passé si vite. Je voulais juste arriver ici et prendre mon temps. Et surtout, me concentrer sur l'objectif et c'est de gagner un championnat", a rappelé James Harden.