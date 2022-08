James Harden, une véritable transformation physique cet été ?

Il s'agit d'un sujet qui revient quasiment tous les étés en NBA : la transformation physique de certains joueurs. On pense notamment à LeBron James, Julius Randle ou encore Nikola Jokic dans un passé récent. Et visiblement, James Harden a profité des dernières semaines pour véritablement fondre.

Sur les dernières années, l'arrière des Philadelphia Sixers n'a pas toujours eu une forme physique irréprochable. On se souvient notamment de son état "douteux" aux Houston Rockets au moment de réclamer son trade.

Mais à l'approche de l'exercice 2022-2023, le joueur de 32 ans affiche une mentalité très différente. Déterminé à retrouver les sommets et à gagner un titre avec les 76ers, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a réalisé un bel effort financier pour aider son équipe.

Prêt à tout, Harden souhaite également montrer l'exemple sur le plan sportif. Ainsi, sur cette intersaison, il a visiblement énormément travaillé. Au point d'afficher une vraie transformation physique. C'est simple, on n'avait pas vu le natif de Los Angeles avec une telle silhouette depuis bien longtemps.

Même s'il faut toujours rester méfiant par rapport aux photos diffusées l'été, la forme physique affichée par James Harden suscite des attentes pour la saison à venir.

James Harden been in the gym this offseason 😤🔥

(via @p3sportscience) pic.twitter.com/KNN9TsuxCB

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 19, 2022