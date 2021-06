James Harden, un vrai mystère autour de sa blessure…

Touché aux ischios, l'arrière des Brooklyn Nets James Harden ne joue pas face aux Milwaukee Bucks et sa situation reste très floue.

Déjà absent sur la fin de la saison régulière en raison d'un problème aux ischios, James Harden a récemment aggravé ce problème. Lors du Game 1 de la série face aux Milwaukee Bucks (2-1), l'arrière a encore ressenti une douleur... après 43 secondes de jeu.

Pour le moment, il n'y a aucun souci pour les Nets, qui ont pris les commandes de cette affiche. Mais pour viser le titre NBA, Brooklyn aura besoin de l'ancien des Houston Rockets. En effet, depuis son arrivée, Harden dispose d'un rôle essentiel, notamment dans la gestion du jeu.

Et jusqu'à maintenant, il existe une grande incertitude concernant sa situation. En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les Nets font le maximum pour ne laisser filtrer aucun détail sur la blessure d'Harden.

Il peut y avoir deux lectures dans ce cas. Soit le problème du joueur de 31 ans est sérieux et handicapant pour la suite des Playoffs. Du coup les Nets veulent attendre et réaliser d'autres examens avant de communiquer. Soit Brooklyn veut garder "un effet de surprise" pour un retour très prochainement du natif de Californie.

En l'état, on penche plutôt pour la seconde option. Car pour l'instant, les Nets n'ont pas besoin de précipiter le come-back de James Harden. Kevin Durant et Kyrie Irving font le travail face aux Bucks. Et il est donc intéressant de garder cet atout supplémentaire en maintenant le flou...

Quel plan de bataille pour Brooklyn sans James Harden ?