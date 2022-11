James Wiseman envoyé en G-League pour une dernière chance ?

Les Warriors ont voulu donner leur chance aux jeunes en début de saison. Le projet n'a pas fonctionné et James Wiseman en fait les frais.

James Wiseman fait partie des jeunes joueurs auxquels Steve Kerr a voulu faire confiance cette saison en leur offrant du temps de jeu et des opportunités. Malheureusement, l'expérience risque de tourner court. Même si ponctuellement Jonathan Kuminga, Moses Moody et Wiseman ont été en mesure d'apporter quelque chose, leur production et le bilan des Warriors plaident pour un retour à la normale. Kerr a petit à petit réduit leurs minutes, avec une implication différente pour James Wiseman.

L'ancien intérieur de la fac de Memphis est un n°2 de Draft et les attentes autour de lui sont supérieures à celles de ses camarades. Le voir en difficulté pour contribuer pousse à demander si Golden State a fait le bon choix en le draftant, puis en le conservant. Les Warriors n'ont pas tiré un trait sur Wiseman, mais ils attendent clairement plus de lui. Kerr a annoncé cette nuit, après la victoire de son équipe contre San Antonio, que James Wiseman allait passer au moins 10 jours en G-League pour lui permettre d'avoir du temps de jeu et de glaner de la confiance.

C'est évidemment à double tranchant. S'il ne montre pas assez de progrès, les Warriors ne lui feront pas de cadeau. Ils ont déjà du retard à l'allumage et le besoin de retrouver rapidement une dynamique pour réintégrer le top 4 de la ligue. Le temps n'est déjà plus au développement des jeunes.

Jordan Poole, qui connait parfaitement la G-League et y a fait ses gammes, a tenu à rassurer son coéquipier.

"Je lui ai dit que ce n'était pas une relégation, ni une punition. Il va aller jouer là-bas et pourra prendre autant de tirs qu'il veut, toucher le ballon autant de fois qu'il le veut et travailler tous les gestes qu'il veut".

C'est le scénario espéré par le front office. Si les choses ne se passent pas comme prévu, il faudra alors peut-être envisager une porte de sortie et un changement de décor pour un joueur qui reste talentueux mais attend encore son éclosion.

CQFR : Poole Party pour les Warriors, Butler verrouille Booker