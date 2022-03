James Wiseman, les galères continuent pour le jeune talent…

Présenté comme imminent, le retour de James Wiseman n'aura finalement pas lieu dès maintenant. Après une déchirure du ménisque contractée l'an dernier, le jeune intérieur des Golden State Warriors a subi une arthroscopie du genou en décembre dernier.

Mais sur les dernières semaines, le #2 pick de la Draft NBA 2020 pouvait enfin entrevoir le bout du tunnel. Absent depuis le début de la saison, il devait revenir avec les Warriors après un passage en G-League avec Santa Cruz.

Malheureusement, son genou a gonflé. Et désormais, Wiseman se retrouve forfait indéfiniment.

"Nous allons faire une pause et voir comment le genou réagit à partir de là. Nous ne pouvons pas prendre une décision basée sur le calendrier. Il n'est pas possible de prendre une décision basée sur les Playoffs. Chaque décision doit être prise autour de la carrière de James et de son avenir.

"Je me sens mal pour James. Je vais juste continuer à insister sur le fait qu'il a 20 ans. Il a tout son avenir devant lui. Nous devons juste être très, très prudents. Nous devons faire ce qui est le mieux pour lui à long terme", a ainsi commenté le coach des Warriors Steve Kerr.