James Wiseman, le rôle de Klay Thompson dans sa rééducation

Avant son récent retour sur les parquets en Summer League, James Wiseman a passé de longs mois à l'infirmerie. Indisponible pendant l'intégralité de l'exercice 2021-2022, le jeune intérieur des Golden State Warriors a enchaîné les problèmes sur le plan physique.

Après une déchirure du ménisque, le talent de 21 ans avait subi une arthroscopie du genou. Et ensuite, il a connu des progrès très lents dans sa rééducation. Une épreuve pas simple à gérer pour un joueur en début de carrière en NBA.

Mais face à cette situation, Wiseman a pu compter sur le soutien de Klay Thompson. Eloigné des terrains pendant 2 ans à cause de sérieuses blessures, l'arrière a tenu à accompagner son partenaire.

"Klay m'a expliqué que certains jours n'allaient pas être bons, que d'autres seraient formidables et qu'il fallait juste en profiter à fond. Donc quand je me suis retrouvé dans mon processus de réadaptation, j'ai utilisé ce qu'il m'avait dit... et j'ai ajouté ça à ma propre expérience", a confié James Wiseman pour NBC Sports.