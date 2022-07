Alley-oop, gros block : James Wiseman reprend fort !

Trente secondes ont suffi pour que James Wiseman marque la rencontre de Summer League entre les Golden State Warriors et les San Antonio Spurs de son empreinte. Le deuxième choix de la draft 2021, absent pendant de nombreux mois avant de rejouer en G-League en mars, s’est illustré en enchaînant un alley-oop et un block dès le début de la partie. Quelques instants plus tard, il plantait aussi un panier primé. Un début en fanfare et une prestation solide du jeune homme dans l’ensemble.

Play #1: Kuminga to Wiseman pic.twitter.com/ayDC8aOeBh — Rob Perez (@WorldWideWob) July 10, 2022

« Il a renvoyé l’image d’un très bon basketteur. On lui a dit de jouer, de prendre du plaisir et de laisser les choses se faire naturellement », explique Jama Mahlalela, le coach des Warriors pendant la période estivale. « Tant qu’il ne joue pas, on ne sait pas exactement à qui on a affaire. J’espère que l’on aura une idée plus précise d’ici le mois d’août. »

En effet, James Wiseman a disputé très peu de matches depuis sa sortie du lycée. Drafté très haut à la sortie d’une saison quasiment blanche à la fac (3 rencontres), il a été aligné 39 fois pour ses débuts en NBA avant de se blesser en avril 2021. Il attendait sagement son retour depuis, avec un passage express en G-League en mars dernier.

Les Warriors ont retrouvé les sommets de la ligue entre temps et le jeune homme de 21 ans a été un peu oublié. Son nom circule même dans les rumeurs dans le cas d’un échange avec les Brooklyn Nets pour Kevin Durant. Mais il reste un joueur au potentiel très intrigant. Sa performance d’hier, même si ce n’est que de la Summer League, va rassurer du monde. Il a inscrit 11 points à 5 sur 7 aux tirs en seulement 19 minutes. Avec aussi 2 blocks et quelques actions d’éclat.

James Wiseman montre tout de même des flashs du joueur qu’il peut devenir. Un pivot athlétique, mobile, protecteur de cercle tout en étant à l’aise pour scorer de près ou de loin en attaque. Très intéressant.