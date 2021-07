Les Warriors ont trouvé un modèle pour James Wiseman

Les finales NBA 2021 inspirent Steve Kerr et il aimerait qu’il en soit de même pour son jeune joueur James Wiseman.

L’intégration de James Wiseman aux Golden State Warriors a été un peu délicate. Le deuxième choix de la draft 2020 a montré un potentiel intéressant mais il a eu du mal à vraiment s’adapter aux schémas défensifs et offensifs de Steve Kerr. C’est d’ailleurs en son absence, après sa blessure, que les Californiens ont vraiment entamé leur remontée au classement à l’Ouest.

Mais ils comptent toujours sur lui. Sauf que le staff aimerait bien que le pivot de 20 ans (2,13 m) passe un cap pour sa deuxième saison dans la ligue après un premier exercice bouclé avec 11,5 points et 5,8 rebonds de moyenne. Kerr lui a trouvé un modèle en regardant la série entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns et il tenait à le signaler à son poulain.

« Le plus intéressant pour moi, dans ces finales NBA, ça a été d’observer Deandre Ayton. J’en ai parlé avec James, je lui ai aussi envoyé des SMS. Je suis vraiment inspiré par ce que fait Ayton et je pense que James peut suivre la même voie », explique le coach.

On dirait les parents qui répètent sans cesse à leurs enfants de s’inspirer de tel ou tel camarade de classe. James Wiseman doit apprécier. Après, dans l’idée, c’est intéressant. S’il arrive à avoir l’impact de Deandre Ayton des deux côtés du parquet, le sophomore deviendra une pièce très importante des Warriors même dès le début de sa carrière.

Deandre Ayton est tellement bon que c’en est effrayant !