Nouvelle grosse blessure pour Jaren Jackson Jr

L'intersaison vient à peine de débuter que les mauvaises nouvelles commencent pour les Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr a été contraint de se faire opérer suite à une fracture du pied. Il devrait manquer au moins quatre mois de compétition et pourrait même être absent jusqu'à six ou sept mois.

BREAKING: Memphis Grizzlies F Jaren Jackson Jr., underwent surgery to repair a stress fracture in his right foot on Wednesday and is expected to be sidelined for 4-to-6 months, sources tell ESPN. Jackson is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/RBFlyYiiUq

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022