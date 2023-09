Jaren Jackson Jr et les rebonds, un souci pour Team USA

Team USA a eu droit à une méchante piqûre de rappel contre la Lituanie au 2e tour de la Coupe du monde dimanche. Rien de grave sur le plan comptable, puisque les Américains sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront l'Italie mardi. En revanche, il y a quelques points sur lesquels Steve Kerr et son groupe vont être obligés de progresser face à la Squadra Azzurra et, en cas de qualification, contre le vainqueur d'Allemagne-Lettonie. Parmi les motifs d'inquiétude, figure incontestablement la production et les difficultés récentes de Jaren Jackson Jr.

Les Etats-Unis ont souffert dans la bataille du rebond, particulièrement ces deux derniers matches, et l'intérieur des Memphis Grizzlies est un peu dans l'oeil du cyclone. Contre le Monténégro et lors de la défaite face à la Lituanie, "JJJ" a n'a pris qu'un seul rebond en tout et pour tout. Contre les Lituaniens, les Américains ont concédé 18 rebonds offensifs, sans que le DPoY ni aucun de ses coéquipiers ne parvienne à stopper l'hémorragie. Deux jours plus tôt, c'est Nikola Vucevic qui avait festoyé en la matière.

Le jeu de Jaren Jackson Jr n'est évidemment pas limité à sa capacité à prendre des rebonds, mais en faire davantage dans ce secteur fera forcément du bien à Team USA. Les Italiens n'ont pas de big man dominant identifié, mais une activité collective au rebond sera gênante dans tous les cas si l'accent n'est pas mis là-dessus par Steve Kerr. Ce sera quoi qu'il arrive un bon test et une expérience intéressante pour le joueur des Grizzlies, pas forcément habitués à bataille contre des intérieurs internationaux rugueux dans ce contexte FIBA.

Sur les cinq matches disputés par les Américains, JJJ tourne à 2.8 rebonds par match. Certes, il y a de la rotation et la domination de son équipe doit inciter à pondérer ces chiffres, mais tout de même. On en attend un peu plus et Team USA s'évitera des contrariétés si on peut observer ce changement dès mardi.

