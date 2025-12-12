Jason Collins atteint d’une grave tumeur au cerveau

Quelques mois en arrière, la famille de Jason Collins confiait que le joueur souffrait d’une tumeur cérébrale, sans nécessairement en dire plus. L’ancien NBAer, retraité depuis 2014, a finalement lui-même raconté son histoire à ESPN jeudi soir. Et les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. Il a révélé être atteint d’un grave cancer cérébral, un glioblastome multiforme très agressif qui se propage dans son cerveau.

Premier joueur à s’être livré publiquement sur son homosexualité, le pivot a porté les couleurs de 7 franchises tout au long de sa carrière qui a duré presque 15 ans. Il avait notamment été signé par les Brooklyn Nets après son coming out.

Aujourd’hui âgé de 47 ans, Jason Collins entend bien se battre et essayer tous les traitements possibles pour guérir ou, au moins, vivre plus longtemps que les 11 à 14 mois estimés dans cette situation.