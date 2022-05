Jason Kidd envoie un missile à Rudy Gobert et Hassan Whiteside

Sans le vouloir et sans avoir rien demandé, Rudy Gobert et le Utah Jazz viennent de prendre un tir de rocket perdu. Un headshot à l’aveuglette de Jason Kidd, le coach des Dallas Mavericks. Pourquoi ? Allez savoir. Comment ? En présentant la série à venir contre les Phoenix Suns, le coach de l’équipe texane s’est montré élogieux envers les intérieurs adverses tout en les comparant avec ceux que venaient d’affronter ses joueurs.

« On va devoir s’adapter. Notre plan de jeu contre Utah ne va pas fonctionner contre Phoenix. On a déjà changé notre mentalité, parce que là, ce n’est pas le Jazz. On connaît la force des Suns à mi-distance mais ils peuvent aussi mettre des trois-points en transition et vous faire mal dans la raquette Deandre Ayton et JaVale McGee. Ces gars-là peuvent mettre des paniers. Ce ne sont pas Rudy Gobert et Hassan Whiteside. Nos intérieurs vont être mis à l’épreuve. »