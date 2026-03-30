Jason McElwain, ce lycéen autiste qui a marqué l’Amérique

Le 15 février 2006, dans un gymnase de lycée de l’État de New York, personne n’imagine encore qu’une fin de match sans enjeu va se transformer en scène de sport inoubliable. Les tribunes sont pleines, l’ambiance est celle d’un match de high school comme il en existe tant d’autres. Puis Jason McElwain entre sur le parquet. En quelques minutes, tout bascule.

Avant d’être le héros improbable de cette soirée devenue culte aux États-Unis, McElwain est surtout un adolescent passionné de basket. À Greece Athena High School, il n’est pas une star de l’équipe, ni même un joueur au sens classique du terme. Jason a été diagnostiqué sur le spectre autistique lorsqu'il était enfant, dans la catégorie "hautement fonctionnel". S'il ne joue pas, son rôle est tout de même au-delà de celui de mascotte. Il est le manager de l'équipe, toujours là, au plus près du groupe, des entraînements, du banc et de la vie du vestiaire, pour assister le coaching staff.

Jason vit le basket avec une intensité rare. Il connaît les systèmes, les habitudes des joueurs, les détails du jeu. Il n’est pas sur le devant de la scène, mais fait pleinement partie de cet univers. Son coach, Jim Johnson, sait à quel point cette place compte pour lui. Pour le dernier match de la saison 2005-2006, sans véritable enjeu sportif, il lui promet donc quelques minutes sur le parquet si la situation le permet.

Au départ, l’idée est simple : lui offrir un vrai moment de jeu, un souvenir fort, une récompense pour son investissement au quotidien. Mais ce qui devait être un beau geste va devenir un moment de sport entré dans la mémoire collective.

Il marque un panier... et prend feu !

Greece Athena a de l'avance et Coach Johnson tient parole. Jason manque ses deux premiers tirs, commettant quasiment un airball sur le premier. Ses coéquipiers ont envie de le voir marquer ne serait-ce qu'un panier et le cherchent. Il fait finalement mouche à 3 points. Tout le monde est heureux, à commencer par sa famille en tribunes. La belle histoire aurait pu s'arrêter là, avec déjà un souvenir impérissable. Mais Jason s'est dit que l'occasion était trop unique pour ne pas en profiter encore plus.

"J'étais chaud comme un flingue", a-t-il raconté quelques années plus tard dans un documentaire qu'ESPN lui a consacré. Et pour cause : Jason réclame la balle et ses coéquipiers exaucent son souhait. Le public comprend qu’il se passe quelque chose. En un peu plus de quatre minutes, “J-Mac” inscrit 20 points, dont 6 paniers à 3 points ! Une séquence complètement folle, presque irréelle, qui a transformé une fin de match de lycée en histoire nationale.

Ce qui frappe encore aujourd’hui, au-delà de la stat brute, c’est l’énergie collective du moment. Il n’y a pas seulement un joueur qui prend feu, mais une équipe entière qui veut prolonger la parenthèse, une salle qui embarque avec lui et un adolescent pas comme les autres qui voit soudain sa passion pour le basket se matérialiser de la manière la plus spectaculaire possible.

À une époque où les réseaux sociaux n’ont pas encore la puissance d’aujourd’hui, les images du match font pourtant le tour du pays. Jason McElwain passe à la télévision, reçoit un ESPY Award et publie ensuite un livre autobiographique, The Game of My Life. Très vite, il devient pour beaucoup un symbole de persévérance, d’inclusion et de passion.

Mais son histoire ne s’arrête pas à ces quatre minutes. Avec les années, Jason McElwain a construit sa vie au-delà de ce moment devenu viral avant l’heure. Il travaille dans l’État de New York, reste proche de sa communauté et continue à prendre la parole publiquement autour de l’autisme, de la motivation et du dépassement de soi. Il garde aussi un lien fort avec le sport, notamment à travers la course à pied. Au fil du temps, il a ainsi participé à plusieurs marathons, dont celui, mythique, de Boston à plusieurs reprises. Même après des passages plus difficiles, avec notamment un sérieux accident de vélo, il continue à avancer, sans se réduire à ce seul soir de février 2006.

C’est sans doute ce qui donne à son histoire sa vraie portée. Oui, il y a ces 20 points sortis de nulle part, avec la beauté immédiate de l’exploit. Mais il y a surtout ce que ce moment raconte encore 20 ans plus tard : la place donnée à un jeune homme passionné, la confiance d’un groupe et la manière dont un instant de sport peut continuer à résonner bien après le buzzer final.