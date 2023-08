Les Kings intéressés par JaVale McGee

Le road trip continue pour JaVale McGee. Après avoir déjà joué pour 8 franchises différentes depuis le début de sa carrière en NBA en 2008, il pourrai en découvrir une nouvelle la saison prochaine. En effet, le joueur de 35 ans a été coupé par les Dallas Mavericks mais il serait déjà suivi de près par les Sacramento Kings.

Sacramento Kings have interest in signing the three-time NBA champ JaVale McGee upon him clearing waivers, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 29, 2023