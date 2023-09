JaVale McGee rebondit aux Kings

Coupé par les Mavericks dans la semaine, JaVale McGee a déjà rebondi. Le triple champion NBA s’est engagé aux Sacramento Kings avec un contrat d’un an, selon ESPN. Il remplit ainsi le dernier spot de l’effectif avant une saison ambitieuse.

Le pivot, qui fêtera son 36e anniversaire en cours d’exercice, a été libéré par Dallas mardi dernier. Un an auparavant, il avait paraphé un contrat de trois ans dans l’idée d’intégrer le cinq majeur. Il n’a cependant été titulaire que lors de sept rencontres et s’est rapidement retrouvé en dehors de la rotation, ne jouant qu’en moyenne 8,5 minutes par match pour 4,4 points et 2,5 rebonds.

Avec 15 ans d’expérience en NBA et trois titres de champion, JaVale McGee possède une expertise précieuse pour les jeunes Kings, qui ont participé à leurs premiers playoffs en 16 ans. Toutefois, sa position dans la rotation de Sacramento, derrière Domantas Sabonis, reste encore à déterminer. De plus, la franchise a recruté Nerlens Noel et a renouvelé le contrat d’Alex Len au poste de pivot pendant l’intersaison.

