Jay Williams a vu les Bulls parier 20 000 dollars à pierre-feuille-ciseau

Si vous suivez la NBA depuis le début des années 2000 au moins, vous n'avez pas pu oublier la tragique histoire de Jay Williams. Drafté en 2e position par les Chicago Bulls en 2002 à sa sortie de Duke (avec qui il avait remporté un titre NCAA en 2001), ce meneur bourré de talent avait vu sa carrière prendre fin un an après son arrivée dans la ligue, la faute à un grave accident de moto.

Pire, apprenant qu'il ne pourrait probablement pas rejouer avant des années, les Bulls l'ont licencié sur le champ et sans indemnités, une manœuvre légale puisque Williams était contractuellement dans l'obligation de ne pas conduire ce genre de véhicules. Après plusieurs tentatives de suicide et un retour progressif dans le milieu en tant que consultant sur les rencontres universitaires, Jay Williams va aujourd'hui très bien.

Invité du Podcast "Brilliant Ones" cette semaine, l'intéressé a raconté des scènes surréalistes auxquelles il a assisté durant sa seule saison dans la ligue.

On sait que les joueurs NBA sont souvent de gros flambeurs et misent des sommes conséquentes lors de parties de cartes qui tournent parfois au vinaigre (Tony Allen vs OJ Mayo à Memphis). Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils pouvaient s'adonner à ce genre de pratiques pour à peu près tout et n'importe quoi...

"Il vient un moment où tu t'ennuies et où tu ne veux pas te laisser embarquer dans une partie de dés à te faire flouer par un gars. Parfois, les mecs se retrouvaient à 100 dollars de déficit et ils essayaient de se refaire sur un pierre, feuille, ciseau. Au final, ça faisait des parties à 20 000 dollars...", raconte Williams.

Le podcast, à écouter ici, est très instructif quant aux moeurs des joueurs NBA et à leur utilisation de leur argent. On vous le recommande.