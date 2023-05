Jaylen Brown n’a jamais senti Boston aussi uni

Les Boston Celtics peuvent-ils créer un exploit XXL ? Après la perte des trois premiers matches en Finale de la Conférence Est face au Miami Heat (2-3), Jaylen Brown et ses coéquipiers ont remporté les deux dernières rencontres.

Pour éventuellement renverser cette série, la route reste encore longue. Notamment dans la perspective d'un Game 6 en Floride. Mais dos au mur, les Celtics affichent enfin de la constance. Bien trop nonchalants jusqu'à maintenant, les hommes de Joe Mazzulla se sont bien repris.

Et face à la presse, Brown a ressenti un vrai changement.

"Nous avons le dos au mur. Évidemment, nous n'avions pas imaginé être dans cette position, à 0-3, mais quand l'adversité frappe, on voit de quoi une équipe est vraiment faite. On ne pouvait pas faire pire que ça.

Mais nous n'avons pas perdu notre concentration, nous n'avons pas pris des directions différentes. Nous sommes restés unis. Il faudra tout faire. Ce sera une lutte acharnée", a prévenu Jaylen Brown.

Les Boston Celtics n'ont plus le droit à l'erreur. Et visiblement, cette équipe se montre bien plus performant dans un tel contexte. En tout cas, pour faire l'histoire et se qualifier en Finales NBA, Jaylen Brown et ses partenaires vont devoir continuer sur cette lancée.

Jaylen Brown en a marre de répéter le même gâchis