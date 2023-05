Jaylen Brown en a marre de répéter le même gâchis

Deux matchs au TD Garden. Deux défaites face au Miami Heat. Les Finales de la Conférence Est ne pouvaient pas plus mal débuter pour les Boston Celtics. Et pour Jaylen Brown et ses partenaires, toujours le même sentiment de gâchis.

Car sur certaines séquences, la franchise du Massachussetts semble en contrôle des débats. Avant de perdre le fil. Un courant alternatif, au sein même d'une rencontre, qui plombe totalement les chances de Boston.

Et de son côté, Brown, devant les médias, commence à être lassé par cette inconstance.

"Nous devons juste rester calmes. Je pense que nous sommes parfois trop dans la précipitation. Ensuite, nous jouons simplement au basket. Dans ces moments-là, on doit s'animer. On a l'impression de laisser le match nous échapper quand on est dans ces situations.

Il faut juste se battre. Lors de ces deux matches, ils ont donc réussi à prendre le dessus. Mais qui peut dire que nous ne pourrons pas prendre le dessus lors des deux prochains matches ? Nous devons juste être prêts à jouer au basket.

Nous ne devons pas perdre notre confiance. Cela devrait nous permettre d'écrire une meilleure histoire", a ainsi jugé Jaylen Brown.

Les Celtics ont bien évidemment les armes pour réagir. Notamment par l'intermédiaire de Jaylen Brown, qui doit se reprendre individuellement. Mais en réalité, Boston souffre de "cette suffisante" depuis le début des Playoffs. Problème, face à Miami, ça ne passe pas...

