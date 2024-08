Avant les dernières Finales NBA entre les Boston Celtics et les Dallas Mavericks, l'entraîneur texan Jason Kidd a été soupçonné de vouloir sonner la discorde chez les Celtics. La raison ? Sa sortie sur Jaylen Brown, meilleur joueur de cette équipe selon lui.

Dans les faits, cette série a bel et bien donné raison au coach des Mavs. L'arrière a été le véritable patron de cet affrontement et a d'ailleurs remporté le trophée de MVP des Finales. Et de son côté, Kidd l'assure : il ne voulait pas créer des problèmes dans le vestiaire de Boston.

Il a simplement exprimé son avis, renforcé depuis par les Finales NBA.

"A l'époque, je trouvais qu'il était le meilleur. Certains ont pensé que j'essayais de provoquer quelque chose, mais il venait de gagner le trophée de MVP de la finale à l'Est, et il a fini par gagner le MVP des Finales, donc je ne sais pas si j'ai eu tort...

Nous le savons, les médias ont parfois pensé que j'essayais de créer un conflit entre Jayson et Jaylen. Mais ce n'était pas le cas. J'ai simplement dit que Jaylen jouait à un haut niveau. Holiday a d'ailleurs été d'accord. Je n'ai pas cherché à provoquer quoi que ce soit.

Jaylen jouait son meilleur basket au bon moment. J'ai fait ce commentaire et certains l'ont pris comme si j'essayais de créer des problèmes. Mais ce n'était pas le cas", a assuré Jason Kidd pour NBC Sports.

Chez les Celtics, cette histoire n'a pas représenté un évènement. Tout au long de la saison, Jayson Tatum a insisté sur l'importance du sacrifice individuel pour le bien collectif. Et pour gagner un titre, il a accepté de partager le leadership avec ses coéquipiers, dont Jaylen Brown.

Et cette formule a été gagnante avec un titre NBA au bout.

« Jaylen Brown est le meilleur joueur des Celtics », Tatum répond à la sortie de Kidd