A la surprise générale, les Boston Celtics ont lourdement chuté sur le parquet de l'Oklahoma City Thunder (117-150). Malgré les bonnes copies individuelles de Jaylen Brown (29 points) et de Jayson Tatum (27 points), la franchise du Massachussetts a été collectivement dépassée.

Une défaite particulièrement surprenante alors qu'OKC évoluait sans Shai Gilgeous-Alexander. Et devant les médias, Brown n'a pas mâché ses mots. Passablement agacé par ce revers, le talent des Celtics a sérieusement secoué ses partenaires.

"On s'est fait botter le cul. C'est ce qu'il s'est passé. Tu sors sur le parquet, tu crois que c'est acquis. Et un truc comme ça arrive. On l'a probablement bien cherché. Sur les derniers matches, on a choisi quand on voulait jouer.

Mais là, on n'a pas du tout connecté, on n'était pas présent l'un pour l'autre. Il n'y avait aucune aide. En face, ces jeunes gars sont venus avec envie et ont montré nos faiblesses. Ils nous ont mis la honte. Ils nous ont botté le cul. Voilà la vérité", a fustigé Jaylen Brown en conférence de presse.