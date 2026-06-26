Jaylen Brown, direction les Charlotte Hornets ?

À peine quelques heures après le blockbuster envoyant LaMelo Ball à Minnesota, les Charlotte Hornets pourraient déjà préparer leur prochain gros coup. Selon Mike Lacett, journaliste et commentateur play by play de Charlotte réputé pour la fiabilité de ses informations autour de la franchise, les Hornets feraient partie des équipes qui cherchent activement à recruter Jaylen Brown.

Cette rumeur intervient dans un contexte où l'avenir de l'ailier des Boston Celtics semble plus incertain que jamais. Plus tôt dans la journée, Brian Windhorst expliquait qu'un départ de Brown était une possibilité très sérieuse, tandis que Kevin O'Connor révélait que Boston et Minnesota avaient discuté d'un échange avant que les Timberwolves ne se tournent finalement vers LaMelo Ball.

Charlotte ne veut pas reconstruire, mais remplacer une star par une autre

Le timing est évidemment loin d'être anodin. Les Hornets viennent de tourner la page LaMelo Ball en l'envoyant aux Minnesota Timberwolves contre un package centré autour de Naz Reid, un premier tour de Draft non protégé en 2033, plusieurs swaps et des choix du deuxième tour. Avec de la flexibilité retrouvée et un effectif désormais construit autour de Brandon Miller et Kon Knueppel, Charlotte pourrait chercher à attirer une nouvelle tête d'affiche pour accélérer son projet.

Et c'est précisément là que le dossier devient fascinant. Les Hornets pourraient très bien réutiliser immédiatement Naz Reid dans un échange avec Boston. Le pivot, tout juste récupéré dans le trade de LaMelo Ball, représente un profil qui pourrait intéresser les Celtics, en quête d'un intérieur capable d'apporter des points, du spacing et de la profondeur dans la raquette.

Sur le papier, ce serait un enchaînement particulièrement agressif de la part de Charlotte : échanger LaMelo Ball, récupérer plusieurs actifs de valeur, puis s'en servir aussitôt pour aller chercher un joueur du calibre de Jaylen Brown. La franchise remplacerait ainsi une star par une autre, avec un joueur déjà champion NBA et MVP des Finales, tout en envoyant un message très clair à la conférence Est : les Hornets ne veulent pas repartir de zéro.

Une piste encore très préliminaire

Pour l'instant, rien n'indique que des discussions concrètes aient été engagées entre Boston et Charlotte. Mike Lacett évoque simplement les Hornets parmi les franchises intéressées, sans préciser quelle contrepartie pourrait être proposée aux Celtics. Mais après avoir surpris toute la NBA en transférant LaMelo Ball, Charlotte semble bien décidé à rester l'un des grands animateurs de cette intersaison. Si Jaylen Brown est réellement disponible, les Hornets pourraient bien tenter un nouveau coup de poker.