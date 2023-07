Jaylen Brown a officiellement signé son nouveau contrat aux Celtics, à hauteur de 304 millions de dollars sur cinq ans, ce mercredi. Il a paraphé le document au MIT, où se tenait son programme associatif « Bridge », devant ses étudiants. En conférence de presse, il a été clair à propos de la manière dont il compte utiliser cet argent pour rendre la vie meilleure à Boston.

« J’apprécie l’investissement et l’engagement des Celtics et du reste de la communauté. Cet investissement se fera ressentir en retour, de ma part, ici à Boston, sur le terrain et en dehors », a-t-il annoncé.