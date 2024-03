Jaylen Brown fustige une défaite surtout mentale

Malgré une avance de 22 points dans le 4ème quart-temps, Jaylen Brown et les Boston Celtics ont perdu face aux Cleveland Cavaliers (104-105).

Un exploit fou pour les Cleveland Cavaliers. Une défaite incompréhensible pour les Boston Celtics. Malgré une avance de 22 points au cours du 4ème quart-temps, Jaylen Brown et ses partenaires ont perdu (104-105) la nuit dernière.

Une vraie désillusion pour la meilleure équipe de la NBA, clairement pas habituée à laisser filer des matches. Surtout, ce revers met un terme à la belle série de la franchise du Massachussetts, qui restait sur 11 victoires consécutives.

Forcément, Brown avait du mal à cacher sa frustration.

"Je pense que nous sommes une bien meilleure équipe que ce que nous avons montré aujourd'hui. Nous avons subi une défaite au niveau de la mentalité. Pourtant, nous avions le match en main, puis nous avons pris nos aises, c'était donc plus une question d'état d'esprit qu'une question de stratégie.

Nous devons être l'équipe la plus disciplinée. Ce n'était pas le cas. D'habitude, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous avons ressenti aujourd'hui, et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont pu revenir dans le match.

Notre état d'esprit était un peu trop laxiste et nous étions trop négligents avec le ballon. Nous n'étions pas actifs en attaque. Nous avons en quelque sorte laissé les gars prendre des habitudes que nous étions censés leur enlever.

Et nous avons laissé passer des rebonds offensifs, des choses qui viennent de l'état d'esprit", a ainsi déploré Jaylen Brown face aux médias.

Il n'y a aucun danger immédiat pour Boston, loin devant les Milwaukee Bucks à l'Est. Mais il s'agit d'une piqure de rappel pour l'avenir.

