Jaylen Brown, ses mots forts après son échec en fin de match

Jaylen Brown a connu une soirée difficile. Et dans la défaite des Boston Celtics face aux New York Knicks (117-120, a.p.), l'arrière sait parfaitement qu'il a une grande part de responsabilité. Auteur de 22 points à seulement 8/22 aux tirs, le jeune talent a eu du mal à trouver son rythme.

Et pire encore, il a plombé son équipe dans un moment crucial. A 7,6 secondes de la fin du 4ème quart-temps, le natif d'Alpharetta a eu l'opportunité de donner deux points d'avance aux siens. Mais il a raté ses deux lancer-francs.

Face aux médias, Brown a totalement assumé ses responsabilités.

"Je dois simplement être meilleur, pour être franc. Ce soir, le match a été difficile, et je suis un meilleur de basket que ce que j'ai démontré. Les deux lancer-francs ratés résument plutôt bien l'ensemble de mon match.

Je n'ai pas réussi à me mettre en action, je n'ai pas donné assez d'énergie à mes coéquipiers pour avoir la victoire. Et c'est ce qui arrive quand tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Je vais faire mieux. J'aime ce jeu, et j'en aime les hauts et les bas.

Ça vient avec, alors il ne faut pas se cacher. Vous l'encaissez, vous l'assumez et vous serez meilleur la prochaine fois", a commenté Jaylen Brown.