Jaylen Brown : « Pour être un grand joueur, il faut vendre son âme »

Le Celtic Jaylen Brown ironise sur le fait de devoir « vendre son âme » et maîtriser le flop pour rejoindre l’élite NBA.

Alors qu’il porte Boston en l’absence de Jayson Tatum, Jaylen Brown a surpris lors d’un live stream en expliquant ce qu’il faut, selon lui, pour rejoindre l’élite absolue de la NBA.

Invité à dire ce qu’il faut pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la ligue, Brown a répondu sans détour :

« Si tu veux être un grand joueur, tu dois vendre ton âme. »

Il a ensuite développé sa pensée, toujours avec un ton mi-sérieux mi-ironique : « Tu dois vendre ton âme, tu dois être un flopper. Si tu veux être un MVP, le meilleur des meilleurs, tout en haut, il faut vendre ton âme et devenir un flopper. »

Et il a conclu, sur le même ton :

« Si vous voulez que je le fasse, je peux le faire. Je peux aller à l’entraînement et me concentrer sur le fait de mettre en avant les contacts. Il faut le faire. »

Un leader affirmé pendant l’absence de Jayson Tatum

Au-delà de l’humour, Jaylen Brown continue de porter les Celtics avec autorité. Il tourne cette saison à 29,1 points, 6,2 rebonds et 4,9 passes, des statistiques qui maintiennent Boston à la troisième place de la Conférence Est.

Sa sortie remet aussi en lumière un débat récurrent en NBA : celui de l’exagération des contacts, parfois récompensée par les arbitres, et devenue une véritable stratégie pour obtenir des coups de sifflet. Et des points « gratuits ». Un domaine que les deux meilleurs joueurs au monde actuellement maîtrisent parfaitement.

Jaylen Brown fait une saison monstrueuse, mais personne n’en parle vraiment alors qu’il porte Boston