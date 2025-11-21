Jaylen Brown répond enfin aux critiques sur sa main gauche

Critiqué pour sa main gauche, Jaylen Brown révèle la blessure qui a changé sa manière de jouer.

Cela fait presque une décennie que Jaylen Brown évolue sous le maillot des Boston Celtics. Et malgré son statut de superstar et de double MVP des Finales, une critique revient sans cesse chez certains fans de Boston : sa prétendue difficulté à attaquer main gauche. Une remarque qui l’accompagne depuis des années et à laquelle l’ailier n’avait jamais vraiment répondu. Jusqu’à aujourd’hui.

Lors d’un live Twitch, Jaylen Brown a finalement choisi de s’exprimer. Et contrairement à ce que certains imaginaient, il ne s’agirait pas d’une lacune technique, mais d’une séquelle physique toujours présente. Il n’aurait d’ailleurs jamais vraiment retrouvé l’usage complet de cette main depuis sa blessure.

« Je me suis tout simplement déchiré le ligament », a rappelé Brown. « La plupart du temps, ce sont les fans des Celtics qui disent ça, alors qu’ils savent que j’ai manqué tous les playoffs. Et ensuite, je me suis re-blessé la même année en playoffs.

Je n’ai jamais rien dit publiquement. Je ne le ferai jamais parce que, quand je suis sur le terrain, je vous donne tout ce que j’ai. Je n’aime pas les excuses. Ça ne sera jamais comme avant. Certains jours, ça va très bien, d’autres c’est terrible… C’est comme ça. Ça ne me dérange pas. J’utiliserai ma main gauche plus souvent que vos joueurs préférés. »

Brown s’était déchiré un ligament du poignet gauche en 2021, une blessure qui l’avait privé de toute la fin de saison et avait précipité la sortie des Celtics au premier tour contre les Nets.

Depuis, Jaylen Brown a retrouvé son niveau et même écrit l’une des pages majeures de l’histoire récente des Celtics : Finales NBA, puis trophées de MVP des Finales de Conférence et des Finales.

Cette saison encore, il tourne à 27,5 points, 5,5 rebonds et 4,1 passes, avec 50,3 % de réussite au tir. De quoi relativiser les débats autour de sa main gauche, définitivement clos selon lui.

