Le gros poster de Jaylen Brown sur Rudy Gobert

Si Rudy Gobert et les Timberwolves ont eu le dernier mot, Jaylen Brown a tout de même collé un gros dunk sur le Français.

Rudy Gobert ne recule devant personne. C'est le dernier rempart des Minnesota Timberwolves et il prend sa mission très au sérieux. Le plus souvent, quand il vient fermer l'accès au cercle, ses adversaires n'osent même pas tirer. Certains s'y essayant quand même et se font bloquer par le triple lauréat du DPOY. Mais il arrive aussi que le Français prenne un tomar sur la tête. Ce sont les risques du métier. Jaylen Brown a réussi à finir en beauté sur le pivot la nuit dernière.

JAYLEN BROWN ON RUDY GOBERT 😤 pic.twitter.com/sWI6rclBLd — Bleacher Report (@BleacherReport) November 7, 2023

L'arrière américain a gagné une bataille mais certainement pas la guerre. En effet, les Timberwolves ont battu les Celtics (114-109) après prolongation. La première défaite de Boston cette saison. Et Rudy Gobert a été un élément central de ce succès en compilant 14 points (6 sur 6 aux tirs), 12 rebonds et 1 contre. Il a surtout fini avec le meilleur différentiel de la partie : +24 en 41 minutes. Très, très solide.