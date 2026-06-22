Jaylen Brown tradé quoi qu’il arrive ?

Les rumeurs vont bon train autour de Giannis Antetokounmpo. Peut-être que les insiders américains, notamment ceux d'ESPN, veulent à tout prix vendre la draft (diffusée justement sur ESPN) en annonçant un trade à venir de la superstar grecque le soir même. Ou peut-être que les Boston Celtics sont véritablement prêts à se débarrasser de Jaylen Brown. Brian Windhorst en est persuadé : selon lui, l'arrière All-Star va quitter le Massachusetts cette saison.

"Je pense que même si les Bucks choisissent l'offre de Miami, Jaylen Brown sera échangé ailleurs. De ce que je comprend, le joueur a accepté cette idée et il se dit qu'il est temps d'avoir sa propre équipe."

Les rumeurs d'un départ de Jaylen Brown ont souvent circulé du côté de Boston mais la franchise l'a finalement toujours conservé. Les Celtics ont été sacrés en 2024, année où le joueur a été élu MVP des finales. Il sort de sa meilleure saison, justement en tant que première option en l'absence de Jayson Tatum, et ses déclarations après l'élimination des siens ont relancé les spéculations. Il avait notamment fait comprendre qu'il avait pris de plaisir qu'auparavant, ce qui peut effectivement laisser penser qu'il se sent à l'aise en tant que franchise player.