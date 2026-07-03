Jaylen Brown, son message d’adieu à Boston

Quelques heures après l'officialisation de son transfert vers les Philadelphia Sixers, Jaylen Brown est sorti du silence. Dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'ancien ailier des Boston Celtics a évoqué des sentiments partagés, entre excitation pour ce nouveau défi et immense déception de quitter la franchise avec laquelle il a tout connu.

Transféré à Philadelphie contre Paul George, deux choix du premier tour de Draft (2028 et 2031) ainsi que deux seconds tours (2028 et 2030), Brown a tenu à remercier Boston tout en reconnaissant que ce départ était difficile à encaisser.

"Je suis encore en train d'encaisser tout ce qu'il s'est passé. Je suis à la fois excité et déçu. J'ai gagné le respect de cette ville. Je n'ai jamais demandé de raccourci ni de traitement de faveur. Je suis simplement venu chaque jour travailler, j'ai baissé la tête et relevé tous les défis."

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Jaylen Brown à Boston semblait de plus en plus incertain. Les Celtics avaient notamment tenté de l'inclure dans un échange pour récupérer Giannis Antetokounmpo, avant que ce dernier ne rejoigne finalement le Miami Heat. C'est finalement Philadelphie qui a réussi à convaincre Boston de tourner la page en proposant un package centré autour de Paul George et de plusieurs choix de Draft.

Un adieu émouvant à Boston

Drafté par les Celtics en 2016, Brown quitte la franchise après avoir marqué son histoire. Champion NBA en 2024, MVP des Finales de conférence Est puis des Finales NBA la même année, quintuple All-Star et auteur de la meilleure saison de sa carrière en 2025-26 avec 28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 passes de moyenne, il laisse derrière lui un héritage considérable.

Dans son message, il a également tenu à saluer les supporters et toutes les personnes croisées durant son aventure dans le Massachusetts.

"Dire au revoir n'est jamais facile quand on a investi son cœur dans quelque chose. Les relations que j'ai construites ici, les batailles que nous avons menées ensemble, le titre que nous avons apporté à cette ville et le lien que j'ai partagé avec les fans, je les garderai toujours avec moi."

Avant de conclure avec un dernier message adressé à Boston, mais aussi un premier clin d'œil à sa nouvelle équipe.

"Le respect est quelque chose d'essentiel pour moi, et les actes parlent toujours plus fort que les mots. Aux habitants de Boston, merci. Je suis enthousiaste à l'idée de ce qui m'attend et reconnaissant d'avoir l'opportunité de rejoindre Philadelphie. Chaque ville a son identité, sa passion et ses exigences. Je les respecte, et j'ai hâte de gagner ce respect de la seule manière que je connaisse : par le travail."

Les Sixers récupèrent ainsi un joueur qui sort de la meilleure saison de sa carrière et qui aura désormais la lourde tâche d'ouvrir un nouveau chapitre, cette fois sous les couleurs de l'un des plus grands rivaux historiques de Boston.

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