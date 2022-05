Jayson Tatum à Boston, un coup de génie et un coup de Danny

A l'instant "t", peu de joueurs ont une cote et un niveau plus élevés que Jayson Tatum en NBA. L'ailier des Boston Celtics a franchi un immense cap et affiche un profil de two-way player qui a grandement aidé son équipe à tout écraser en deuxième partie de saison régulière, puis à sweeper les Brooklyn Nets au 1er tour des playoffs. Tatum a contribué à gêner considérablement Kevin Durant, tout en restant un scoreur d'élite.

Alors que se profile l'alléchante affiche des demi-finales de Conférence contre les Milwaukee Bucks ce dimanche, à 19 heures, il faut repenser à la manière dont les Celtics ont réussi à recruter celui qui est aujourd'hui leur franchise player.

Danny Ainge, que l'on a souvent pu critiquer pour son protectionnisme vis à vis du trésor de guerre qu'il s'était constitué avec des picks en pagaille, a tout de même laissé un incroyable héritage à Bean Town. A commencer par Jayson Tatum, pour lequel les Celtics ont "trade down" une fois qu'ils ont pris connaissance de l'attrait du Magic pour Markelle Fultz. Ainge ne voyait pas en Fultz le même potentiel que les autres GM, le consensus voulant que le meneur serait dans tous les cas pris en n°1 par quiconque détiendrait le pick.

A quelques jours de la Draft 2017, le GM de Boston a donc validé le trade avec les Sixers, en leur envoyant le 1st pick contre le pick n°3 et un futur 1er tour de Draft. Ainge avait ciblé Tatum depuis longtemps et l'aurait pris en première position dans tous les cas comme il n'a cessé de le répéter par la suite. Le futur pick du 1er tour s'est avéré être Romeo Langford, qui n'a jamais vraiment pu s'exprimer sous les ordres de Brad Stevens, mais qui a tout de même permis à ce même Stevens, devenu le patron du sportif après le départ de Ainge, de récupérer Derrick White il y a quelques mois dans un deal avec San Antonio.

La carrière de Markelle Fultz n'a pour le moment pas décollé, la faute à des soucis physiques et psychologiques à Philadelphie - il avait "oublié comment shooter" - puis à une grave blessure qui a freiné sa progression à Orlando. Jayson Tatum, après une première saison et des playoffs fracassants - personne n'a oublié son dunk sur LeBron James - est monté crescendo pour finalement devenir un All-Star et, a priori, l'une des superstars de cette ligue.

Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Danny Ainge, aujourd'hui en poste à Utah, a eu cette vision. Jayson Tatum, considéré comme l'un des cinq meilleurs joueurs de cette Draft, mais pas comme le n°1, est en cinq ans devenu l'incontestable star de cette cuvée. L'année précédente, il avait opté pour Jaylen Brown, devenu un joueur-clé. En 2014, c'est Marcus Smart, élu meilleur défenseur de NBA en 2022, sur lequel il avait porté son choix. Ainge a insisté et gardé confiance en Smart, même lorsque son jeu a pu paraître unidimensionnel et qu'un trade était évoqué par beaucoup.

On ne sait pas jusqu'où iront ces Celtics cette année, mais leur présent et leur avenir semble radieux et c'est en partie grâce à leur historique GM.